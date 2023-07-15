15 Temmuz’un kahramanlarına Kestel’in kapısı açık

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün yıldönümünde açıklama yapan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, şu ifadeleri kullandı: "FETÖ/PDY mensupları ve iş birlikçileri tarafından ülkemizin maruz kaldığı alçak darbe girişimi, demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerimizin yanında yer almış ve vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını, yeri geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazmaya hazır olduğunu göstermiştir.""Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için o gece hiç tereddüt etmeden sokaklara dökülerek hain darbecilere vücudunu siper eden ve korkusuzca tanklara karşı çıkan aziz milletimiz gelecek kuşaklara da eşsiz bir örnek sergilemiştir. Bizlerde tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edecek, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacak, onların ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında durarak kapımızı ve gönlümüzü onlara her daim açık tutacağız."