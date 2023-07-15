7 yıldır kalbinde mermi ile yaşıyor

Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının karanlık gecede yaptıkları hain darbe girişiminin üzerinden tam 7 yıl geçti. O gece milyonlarca vatandaş sokağa çıkıp milli iradeye ve vatanına, bayrağına sahip çıktı. Sokağa çıkan milyonlardan bazıları o gece hainlerin kurşununa hedef oldu. Bunlardan biriside AKOM önünde vurulan gazi Musa İlhan. Musa İlhan pijama ve terlikleriyle çıkıp gittiği AKOM binası önünde darbecilerin ateşi sonu kalbinin milim sağından G3 mermisi ile yaralandı. Sadece 3 milim ile hayatta kalan İlhan 7 yıldır vücutlarında duran G3 mermisi ile yaşıyor. İlhan'ın vücuduna saplanan mermi çok riskli olduğu için çıkarılamadı. Kalbinde taşıdığı o kurşuna ahirete götüreceğim nişanem diyor.Milletin iradesini hedef alan hain kalkışmanın 7'inci yıldönümünde SABAH'a konuşan kahraman gazi Musa İlhan; "Vatanımız için bayrağımız için sokağa çıktık. AKOM önünde kalabalık vardı askerler orayı tutuyorlardı. Ben abdest alıp pijama terlik çıkıp oraya gittim. Çatıdaki bir asker vardı. Onun yaptığı ateşle vurulmuşum. Tam ağaçların olduğu yere düşmüşüm. Oradan almışlar hastaneye götürmüşler. Mermi kalbimin birkaç milim yanına isabet etmiş. Riskli olduğu için çıkaramıyorlar. 7 yıldır onunla yaşıyorum" dedi.Şükürler olsun, ahirete götürebileceğimiz nişanemiz var diyen Musa İlhan; "İster istemez hareket kısıtlılığı yapıyor. Geceleri yatarken üzerine yatamıyorsunuz. Verimli bir uyku alamıyorsunuz. Hamdolsun. Buna da şükürler olsun. Bir vatan için bin tane Musa feda olsun. Vatan bizim her şeyimiz.15 Temmuz öncesinde Kabe'ye gitmiştim, 'Kabe'yi ilk gördüğünüzde dua edin, ilk duanız kabul olur' derler. Kabe'yi gördüğümde heyecandan aklıma dua gelmedi. Ben de bir anda 'Şehit olmak istiyorum' demiştim. Rabbim şehitlik değil ama gazilik nasip etti. Bizler Türk Milletiyiz bizler asla ve asla vatansız yaşamayız" ifadelerini kullandı.7 yıldır kalbinizde bir G3 mermisiyle yaşamak kolay değil diyen Gazi İlhan; "Bacağımda bir problem var. Namaz kılarken dahi zorlanıyorum. Doktora gittim. Ameliyat olmam gerektiğini öncesinde bir bilgisayarlı tomografiye girmem gerektiğini söyledi. Ancak kalbimdeki kurşun yüzünden cihaza giremiyorum. Ameliyatımı da olamıyorum. O kurşun benim bir parçam onu da alamıyorlar. Hiçbir an pişman olmadım. Bugün olsa yine çıkar bayrağım için mücadele ederim" şeklinde konuştu.