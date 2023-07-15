Bilal Erdoğan SABAH’a konuştu: “Helikopterin namlusunun bize çevrildiğini gördük”

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz akşamı giriştiği hain darbe teşebbüsün sürecinde yaşadıklarını ilk kez SABAH'a özel olarak anlattı. Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten İstanbul'a gelmesi, aslında tankın üstüne çıkmaktan çok daha riskli bir şeydi bence. Savaş uçağının karşısına çıkmak gibi bir şey yapmış oldu" ifadelerini kullandı. Bilal Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:"15 Temmuz gecesi biz ailemle birlikte Cumhurbaşkanlığı'nın Tarabya yerleşkesindeydik. Çocuklar o zaman ufaktı. Çocukları yatırma saatiydi. Arkadaşlarımdan bir iki mesaj geldi. Bir iki fotoğraf karesi... Saat herhalde 21.30-22.00 arasıydı. 'Ne oluyor?', 'Ne gidiyor' derken, o sırada tabii Cumhurbaşkanımız Marmaris'te. Bende bir meyil var. Yeterince bir şey için gayret göstermeden Cumhurbaşkanımıza ulaşmak istemiyorum. Başka arkadaşlarımdan, bilme ihtimali olan insanlara mesaj atıyorum, öğrenmeye çalışıyorum. Bu esnada Selçuk beyler (Selçuk Bayraktar) ve aileden Avrupa Yakası'nda oturan bireyler yanımıza geldiler. Cumhurbaşkanımızla haberleşmeye başladık. Cumhurbaşkanımız çok erkenden İstanbul'a gelme kararını vermişti. Onu öğrendik. Tarabya'nın üzerinde F-16'lar uçuyor."İstanbul'a gelirken, başına bir şey geleceği endişesi bizde hâkimdi. Cumhurbaşkanımızın böyle bir şey olması halinde, 'Biz tankların karşısında dururuz' deyişine şahidim. Cumhurbaşkanı bir şey dediyse elbette yapar. Ve başkaları gibi değil. Başkaları da tankların üzerine gideceğini söylemişti. Ancak onların onu yapamayacağını biliyorduk, yapmadıklarını da gördük. Cumhurbaşkanımızın Marmaris'ten İstanbul'a gelmesi, aslında tankın üstüne çıkmaktan çok daha riskli bir şeydi bence.""Savaş uçağının karşısına çıkmak gibi bir şey yapmış oldu Cumhurbaşkanımız. Yanında olan aile efradı da aynı tehlikeye, riske katıldılar. Liderleri lider yapan böyle zor anlarda verdikleri kararlardır. İstanbul'a geldiler. Biz de Selçuk beylerle havaalanına doğru yola çıktık. Yollarda insan seli olmuştu. Tarabya'dan Atatürk Havalimanı'na gittik. Biz havalimanına intikal ettiğimiz esnada onların uçağı da zaten indi. Tabii Allah korudu.""Cumhurbaşkanımız havaalanına geldi. Sabaha kadar etrafımızda helikopterler uçtu. Helikopterin namlusunu bize doğrulttuğunu gördük. Allah Cumhurbaşkanımızın kalbine verdiği cesareti darbecilere vermedi. Halkımız onlara hadlerini bildirdi. Rabbim Cumhurbaşkanımızı korudu. O cesaretinden, o samimiyetinden dolayı da halk ona sahip çıktı. Türk milleti arkasında yürüyebileceğini bildiği zaman dünyanın sonuna kadar cesaretle yürür. Şimdi de sanırım 15 Temmuz'da gösterdiğimiz o yürüyüşü sürdürüyoruz."