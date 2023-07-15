Bizi şereflerin en yücesiyle şereflendirdiler

FETÖ'cülerin 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekât Daire Başkanlığı'na gerçekleştirdikleri saldırı onlarca yiğidi hayattan kopardı. Bu yiğitlerin biri de 23 yaşında şehadet şerbetini içen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'ti. Henüz 10 aylık polis olan Cennet Yiğit 15 Temmuz akşamı nişanlısı Ali Bilgin ile birlikteyken kalkışmanın haberini alır almaz Özel Harekât Daire Başkanlığı'na geldi. Yiğit, darbecilerin özel harekât tesislerini bombalaması sonrası şehit düştü. Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, "Benim çocuğum şehit oldu ama zerre kadar üzülüyorsam namerdim. Hepimiz faniyiz, hepimiz bir gün o ölümü tadacağız. Yeryüzünde de en şereflerin en büyüğüyle şereflendirdiler ve gittiler. Rabbim inşallah o şerefe layık olanlardan eyler bizleri" dedi.Baba Yiğit, "Bir 15 Temmuz süreci yaşadık. Birileri 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmak için her ne kadar kontrollü darbe dese de tabii o kontrollü darbe diyenler o zaman ki Atatürk Havalimanı'ndan o tankların arasından nasıl kontrollü bir şekilde geçip Bakırköy Belediye başkanının evinde kahvesinin yudumladı. Bizim çocuklarımız bu vatanı kurtarmak izin çarpışırken birileri kahvelerini yudumluyordu. Fakat bu milletin imanı ve feraseti bu kalkışmanın bir darbeye dönüşmesine müsaade etmedi ve bundan sonra da etmeyecek Allah'ın izniyle. Rabbim inşallah bundan sonra da bu millete 15 Temmuz yaşatmaz" dedi. Yiğit, "Biz Allah'a iman etmiş insanlarız, bu aziz topraklar bin yıldır bize vatan olmuş. Bin yıl içerisinde bu aziz vatan toprakları için milyonlarca şehit vermişiz, bundan sonra vereceğiz. Bu milyonlarca şehitten biri benim evladım. Allah'a yemin ederek söylüyorum ki değil bir evlat binlerce evladım olsa bu aziz vatan topraklarında şehit vermeye hazırız. Hatta biz de şöyle dua ediyoruz: 'Rabbim inşallah bizlere de bu şehitliği nasip eyler" ifadelerini kullandı. "Benim çocuğum şehit oldu ama zerre kadar üzülüyorsam namerdim" diyen Yiğit, "Hepimiz faniyiz, hepimiz bir gün o ölümü tadacağız. Ölümlerin en şereflisi şehitlik. Peygamberlikten sonra en büyük rütbe. Yeryüzünde de en şereflerin en büyüğüyle şereflendirdiler ve gittiler. Rabbim inşallah o şerefe layık olanlardan eyler bizleri. Şairin söylediği gibi "Şehitler tepesi boş değil, boş da kalmayacak" şeklinde konuştu. 15 Temmuz gecesi Kayseri'de olduklarını ve sabaha kadar kendilerinin de meydanlarda olduğunu aktaran Yiğit, o gece boyunca kızından haber alamadıklarını söyledi. Ankara'ya gittiklerini ve orada şehadetini öğrendiklerini söyleyen Yiğit, "Biz Adli Tıp Kurumu'nda 3 gün bekledik ve DNA testi sonunda kızımın şehit olduğunu öğrendik" dedi."Değil bir evlat binlerce evlat vermeye seve seve hazırız" diyen Yiğit şu ifadeleri kullandı: "Bakın Sarıkamış, orada 90 bin evladımızı şehit verdik hem de bir kurşun atmadan şehit verdik. 90 binin evladın içinde bizim bir evladımız şehit olmuş vallahi hiç kıymeti harbiyesi yok . Yeter ki bu vatan ilelebet payidar olsun .15 Temmuz çok önemli bir olaydı, bir Çanakkale Savaşı gibi, bir İstiklal Harbi gibi önemli bir olaydı. Sadece vatanımız kurtulmadı, burada İslam dünyası yok olmaktan kurtuldu .O gün bizim vatanımız işgal edilmiş olsaydı o emperyalist devletlerden hangisi dur diyecekti. Rabbim bu milleti seviyor, inşallah bizleri o sevgisine layık kullar eyle.r