İhanet kurşunlarının izleri silinmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminin yaşandığı gün konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribat, darbecilerin gözünün ne denli döndüğünü göstermek için onarılmıyor. O gece, suikast timiyle kahramanca çatışan Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinden polis Mehmet Çetin ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.Kanlı çatışmaların yaşandığı otel odaları, hafızalardan silinmemesi için 7 yıldır o geceki haliyle korunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı yaptığı oda ve korumaların bulunduğu odadaki tüm izler muhafaza ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki kapının hainler tarafından zorlanarak kilidinin kırıldığı göze çarpıyor. Erdoğan'ın hainlerle mücadele için hayati kararlar aldığı toplantı masasının hali ise dikkati çekiyor. Çalışma ofisi de suikast timinin kurşunlarının hedefi olmuş.Odadaki 40'a yakın kurşun izi ve camların kırılması, o geceki saldırının boyutunu gözler önüne seriyor. Erdoğan'ın çalışma ofisi ve korumaların kaldığı odalardaki kapılar, duvarlar, kırık camlar, aynalar ve mobilyalar, kurşun izleriyle dolu. Korumaların kaldığı odadaki seccadeler ve tespihler bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele, ayrılmasının ardından darbeciler tarafından saldırı düzenlenmişti. Saldırıda koruma polisi Mehmet Çetin ve Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu. Saldırının ardından ormanlık alana kaçan darbeciler, bölgede 17 gün süren arama çalışmasıyla yakalanmıştı.Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile yerdeki suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa birer defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti. Cumhurbaşkanı'na suikast suçunu planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer aldığına hükmedilen başyaver Ali Yazıcı da yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti. Suikast timinde yer alan firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise aranıyor.