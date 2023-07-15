Kınalı kuzum şehit oldu

15 Temmuz şehidi polis memuru Fırat Bulut'un annesi Rahime Bulut, "Ben kınalı kuzumu şehit verdim. Bu ülkeye bir değil bin Fırat feda olsun" dedi. Polis memuru Fırat Bulut o gece, Genelkurmay Başkanlığı önünde 2 buçuk saat çatıştı, hainlere tam 281 mermi sıktı. Arkadaşları 'geri çekil, siper al' diyor, o ise "Vatan hainlerinin önünden çekilmem. Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz" karşılığını veriyordu. Hain bir kurşun gelip Fırat'ı buldu, polis memuru Fırat Bulut şehadete kavuştu.Şehit annesi Rahime Bulut, şunları kaydetti: "Şehadetin gururu yüreğimde, başım dik. 251 şehit verdik ama o kansızlara bu ülkenin bir tek taşını, bir karış toprağını bile vermedik. Rabbim hainlere fırsat vermedi. İnsan kendi vatanına kurşun sıkar mı? Kendilerini, vatanını 1 dolara satan hainler. Ben de bu vatan için bedenimi seve seve veririm. Oğlum Fırat üniversiteyi kazandı ama polisliği seçti."Şehit Fırat'ın babası Şinasi Bulut ise şöyle konuştu: "6 yıl bize 60 yıl gibi geçti. Her gün ölüp ölüp diriliyoruz. O hainler askerimize, polisimize, sivilimize kurşun sıktı. Bunu kabullenemiyoruz. Allah o günleri bir daha göstermesin. Bizler şerefli, onurlu aileleriz. Elhamdülillah başımız dik. Bu hainler, Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece yere bakacak. Ben kınalı kuzumu şehit verdim. Bu ülkeye bir değil bin Fırat feda olsun. Bunlar nefes aldıkça bizlere huzur yok. İki tane daha yavrum var, onlar da bu vatana feda olsun."