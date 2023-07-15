Şahdamarımdakı kurşun bana o geceyı hatırlatıyor

15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanı için sokağa çıkan 2 çocuk babası 39 yaşındaki İsmail Acur tam sağ gözünden vuruldu. G3 mermisi gözünden girdi şahdamarına değdikten sonra durdu. 7 yıldır o G3 mermisi ile yaşayan gazi İsmail Acur; "O gece bir gözümü vatanıma feda ettim. Ömür boyu gözümden giren kurşun boynumda benimle birlikte mezara girecek. O kurşunu şah damarımda her hissettiğimde hainlerin bana yaşattığı milletimize yaşattığı geceyi tekrar tekrar hatırlıyorum" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde, darbecilere karşı en ön safta direnenlerden gazi İsmail Acur (39) 7 yıldır vücudunda duran G3 mermisi ile yaşıyor. O gece İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde başından vurulan ve sağ gözünü kaybeden Acur'un ise kurşun tam şah damarının yanına saplandı. "Tüm X-Ray cihazlarından geçerken illa bir uyarı alıyorum" diyen Acur "O kurşun artık bizim için ahirete götüreceğimiz bir madalya. Şehitlik bana şah damarım kadar yakın" diyor.15 Temmuz gecesi, darbecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasını işgal ettiği öğrenen gazi İsmail Acur ise, hain kalkışmaya karşı koymak isterken sağ gözünden vuruldu. Acur " 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 7 sene geçti bana halen dün gibi geliyor. O gece bir gözümü vatanıma feda ettim ve ömür boyu gözümden giren kurşun boynumda benimle birlikte mezara girecek. Bu süreçte çok sıkıntılar çektim uykusuz gecelerim çok oldu ölüm riski olduğu için kurşuna müdahale edemiyorlar. Yüzümde kırıklar olduğu için çok acılar çekiyorum vatanımızı kanımızın son damlasına kadar koruyacağım Allah bizlere bir daha 15 Temmuz yaşatmasın" dedi.Bir gözüm artık tamamen yok diyen Acur; "X-Ray'den geçtiğimde alarm çaldı, polis arkadaşlar yanıma geldi. Gazi olduğumu söyledim, silahım olup olmadığını sordular. Kurşunum var bir tane deyince onu istediler. Ben yıllarca uğraştım çıkaramadım, siz çıkarabilir misiniz deyince gülüştük. Sağlığımı kaybetmiş olsam da bundan gurur duyuyorum. Boynumda, şah damarımın hemen yanı başında bir şeref madalyası var. Bu benim için öyle kutsal bir şey ki, değerini kelimelerle ifade edemem. Boynumdaki kurşunun hareket ettiğini hissederim. Bir milim daha oynasaydı belki de şehit olma onuruna erişecektim ama bunları düşünmüyorum artık. Bir ömür boyu onur duyacağım bir şeref madalyam var. Milletimizin, vatanımızın hürriyet belgesi bu" dedi.