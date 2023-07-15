Şehitlerin anısı zirvede Türk bayrağı

Ardahanlı gençler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinleri kapsamında, 3 bin 200 rakımlı Kızılgedik Dağı zirvesine tırmanıp Türk bayrağı açarak şehitleri andı. Etkinlikler kapsamında, Göle ilçesinde bir araya gelen gençler, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizesinde düzenlenen "15 Temmuz Yürüyüşü"ne katıldı. Göle çevre yolu Kars noktası ayrımında yürüyüşe başlayan gençler, 15. kilometrenin ardından 3 bin 200 rakımlı Kızılgedik Dağı zirvesine tırmandı. Gençler, yürüyüşü zirveye şehitler için diktiği Türk bayrağı ve fotoğraf çekimiyle tamamladı. Ardahan Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin unutulmaması için bu etkinliğin düzenlediğini söyledi. Etkinliğin önemini vurgulayan Yılmaz, "Şehitlerimizi anmak için bugün buradayız. Mübarek cuma gününde bu organizasyon ile onları andık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve sıhhat deliyoruz. Bu milli duruş bizde olduğu sürece kimse bu vatan için kötü emeline ulaşmayacaktır." dedi. Posof ilçesinde yapılan etkinlikte ise çocuklar bisiklet sürdü, uçurtma uçurdu, farklı etkinliklerle eğlendi.