Turkuvaz Medya 15 Temmuz’un fotoğraflarını sergiledi

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milleti, canı pahasına milli iradesine, istiklâline ve istikbaline sahip çıkarak tankların önünde durarak, uçak ve helikopterlerden yağdırılan bomba ve kurşunlara bedenlerini siper ettiler. Bu kahramanlık destanı, hain kalkışmanın püskürtülmesinde en önemli rolü oynadı.Bugüne ve sonrasında tutulan demokrasi nöbetine ait belgelerin, fotoğrafların sergileneceği "15 Temmuz Sergisi" Turkuvaz Medya Grubu tarafından Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirildi. Sergiyi gezen vatandaşlar darbenin tüm belgelerini fotoğraflarını görerek duygusal anlar yaşadı.Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15 Temmuz Sergisi'nin sponsorları Halkbank, MNG Holding, Türk Hava Yolları, Koza Altın, Türkiye Sigorta, Dap Yapı, Kuzey Marmara Otoyolu, Kuzu Grup, Sur Yapı oldu. Atatürk Kültür Merkezi'nin Tiyatro Salonu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen fotoğraf ve görsel sergiye vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.15 Temmuz sergisinde o günlerin fotoğraf ve belgelerini gören vatandaşlar demokrasiye vurulmak istenen darbenin halkın Cumhurbaşkanına inancıyla engellendiğini FETÖ'nün ülkede yaşattığı felaketleri görme fırsatı yarattığını söylediler. Çok çeşitli kaynaklardan edinilen fotoğrafların ve Turkuvaz Medya Grubu arşivlerinde bulunan haber ve bilgi içeriklerinin yer aldığı sergi 13 - 16 Temmuz tarihleri arasında 10:00-19:00 saat aralığında ücretsiz bir şekilde gezilebiliyor.