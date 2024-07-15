Dünyaya ilham veren direniş

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cü hainlerin giriştiği darbe teşebbüsü, Türk milletinin kahramanca direnişi sayesinde akamete uğradı ve dünya çapında bir direniş örneği olarak tarihe geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonlarca insan sokağa çıkarak cuntacılara karşı iradelerini ortaya koydu ve küresel anlamda rol model oldu. 15 Temmuz 2016 sonrası, çeşitli ülkelerde gerçekleşen darbe teşebbüsleri, halkın meşru iktidarların yanında yer alması sayesinde başarısızlıkla sonuçlandı.Geçtiğimiz Haziran ayında, Rusya'da, paralı asker grubu Wagner'in sahibi Yevgeniy Prigojin'in, Putin iktidarına karşı giriştiği darbe teşebbüsü, halkın desteği sayesinde bastırıldı. Putin, halkına demokrasiden yana olmaları çağrısında bulunarak, paralı askerlerin isyanını kolaylıkla engelledi.2021 yılında, Ermenistan ordusu Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istediğinde, Paşinyan darbe girişimine karşı halkın desteğini alarak iktidarını korudu. Paşinyan, Erivan'da destekçilerine seslenerek, "İstifama ancak halk karar verebilir çünkü beni halk seçti" dedi.2020 yılında ise Venezuela'da, ABD'nin desteklediği Ulusal Meclis Başkanı Guaido liderliğindeki muhalefetin, Devlet Başkanı Maduro hükümetini devirmek için düzenlediği darbe girişimi halk desteğiyle başarısız kılındı. Halk, Maduro'yu savunmak için sokaklara indi.2022 sonunda eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, Luiz Inacio Lula da Silva hükümetine yönelik "darbe girişimine" karıştığı deşifre edildi. Soruşturma kapsamında Bolsonaro'nun üç eski yardımcısı ve siyasi partisinin genel başkanı tutuklandı.Yine 2022'de Gambiya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow yönetimini devirmeye yönelik darbe girişiminin engellendiği duyuruldu.3 Aralık 2023'te Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, ülkesine yönelik bir darbe girişimi olduğunu açıkladı. Darbe girişimi halkın desteğiyle bastırıldı.Geçtiğimiz günlerde Bolivya'daki darbe girşimi de başarısız oldu. Devlet Başkanı Luis Arce'nin halkı meydanlara davet etmesi ve ordu yönetimine yeni isimler atamasının ardından zırhlı araçlar ve askeri birlikler geri çekilmeye başladı. Darbenin başını çeken eski komutan Zuniga ise gözaltına alındı. Devlet Başkanı Luis Arce'nin çağrısının ardından binlerce kişi, ellerinde Bolivya bayraklarıyla Hükümet Sarayı önündeki Plaza Murillo Meydanı'nda toplandı. Kalabalığa seslenen Arce, "Bolivya halkına çok teşekkürler. Yaşasın demokrasi" diye konuştu.