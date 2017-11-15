Yakıt tüketimi nasıl düşer?

Motor yağı deyip geçmeyin. Hareketli motor parçaları arasında film oluşturarak sürtünmeyi önleyen motor yağının görevi bu kadarla sınırlı değildir. Yağ kanalları içerisinde dolaşarak parçaların soğumasını sağlayan motor yağı, korozyonunun oluşmasını da engeller. Motor için önemli olan bu sıvının zamanla kimyasal yapısı bozulacağı için akıcılığı azalır. Bu nedenle motor yağı, yağ filtresiyle birlikte düzenli olarak değiştirilmeli. Aksi halde parçalar arasında artan sürtünme sonucu motorun ömrü hızla kısaltırken, verimi azalır ve yakıt tüketimi artarak yüksek masraflar çıkmasına neden olur.