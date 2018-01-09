Yerli otomobil ile ilgili detaylar belli oldu!

Türkiye'nin yaklaşık yarım asırlık hayali için ilk adım geçtiğimiz Kasım ayında atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun zamandır gündeme getirdiği milli otomobiliçin 5 babayiğit taşın altına elini koydu. Türkiye'nin önde gelen iş adamlarının yer aldığı yerli otomobil konsorsiyumu isimlerin açıklanması ile birlikte kolları da sıvamaya başladı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın öncülüğünde hareket eden grup ilk iş olarak İstanbul'un merkezinde bir çalışma ofisi kurdu. Her babayiğidin bir temsilcisinin yer aldığı çalışma ofisi çalışmalarını çok gizli bir şekilde yürütürken, yerli otomobil için uluslararası bir firma ile de danışmanlık hizmeti alımı için imzalar atıldı.

CEO İÇİN 5 ADAY ÖNE ÇIKTI

Yerli otoda en çok merak edilen konu ise projenin başına kimin geçeceğiydi… Konsorsiyumun ve bakanlığın büyük titizlik ve sıfır hata ile yürüttüğü çalışma kapsamında projenin başına geçecek CEO için alanlarında kendini ispatlamış 5 aday öne çıktı.