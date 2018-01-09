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ile ilgili detaylar belli oldu!

’nin yıllardır hayalini kurduğu in detayları belli olmaya başladı. 5-6 saatte güvenli bir şekilde doldurulabilecek bataryaya sahip olacak olan yerli otomobilin 'ın elinde var olan teknolojiyle, 100 kilometrede 2 liralık bir şarj maliyeti olacak. Otomatik pilot özelliği de olacak otomobilde, bu konuda mevcut teknolojiler kullanılacak ve geliştirilecek. 160 km'yi bulan hız konusunda 2019'da 180, farklı modeller için de 280 km hedefleniyor...

Giriş Tarihi: 9.1.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 10:57
Yerli otomobil ile ilgili detaylar belli oldu!

'nin yaklaşık yarım asırlık hayali için ilk adım geçtiğimiz Kasım ayında atıldı. 'ın uzun zamandır gündeme getirdiği milli otomobiliçin 5 babayiğit taşın altına elini koydu. Türkiye'nin önde gelen iş adamlarının yer aldığı konsorsiyumu isimlerin açıklanması ile birlikte kolları da sıvamaya başladı. Bilim, Sanayi ve 'nın öncülüğünde hareket eden grup ilk iş olarak 'un merkezinde bir çalışma ofisi kurdu. Her babayiğidin bir temsilcisinin yer aldığı çalışma ofisi çalışmalarını çok gizli bir şekilde yürütürken, yerli otomobil için uluslararası bir firma ile de danışmanlık hizmeti alımı için imzalar atıldı.

CEO İÇİN 5 ADAY ÖNE ÇIKTI

Yerli otoda en çok merak edilen konu ise projenin başına kimin geçeceğiydi… Konsorsiyumun ve bakanlığın büyük titizlik ve sıfır hata ile yürüttüğü çalışma kapsamında projenin başına geçecek için alanlarında kendini ispatlamış 5 aday öne çıktı.

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Yerli otomobil ile ilgili detaylar belli oldu!
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