Dev ittifaktan büyük adım

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelecek beş yıl içinde inovasyonu desteklemek üzere 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlayan yeni bir kurumsal girişim sermayesi fonu olan Alliance Ventures'ı kurdu. Fon, ilk yılında genç yenilikçi şirketlere ve elektrikli araçlara geçiş, otonom sistemler, bağlanabilirlik ve yapay zekanın da aralarında bulunduğu yeni mobiliteye odaklanan yeni teknoloji girişimcileri ile inovasyon ortaklıklarına 200 milyon ABD dolarına kadar yatırım yapmayı planlıyor.