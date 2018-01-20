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Dev tan büyük adım

Renault-Nissan-Mitsubishi ı, yeni nesil mobiliteye öncelik veren girişimleri için gelecek beş yılda 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlayan kurumsal girişim sermayesi fonu ""ı oluşturdu.

AA Otomobil Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018 08:52 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 08:57
Dev ittifaktan büyük adım

Renault-Nissan-Mitsubishi ı'ndan yapılan açıklamaya göre, gelecek beş yıl içinde inovasyonu desteklemek üzere 1 milyar dolara kadar yatırım yapmayı planlayan yeni bir kurumsal girişim sermayesi fonu olan 'ı kurdu. Fon, ilk yılında genç yenilikçi şirketlere ve elektrikli araçlara geçiş, otonom sistemler, bağlanabilirlik ve yapay zekanın da aralarında bulunduğu yeni mobiliteye odaklanan girişimcileri ile inovasyon ortaklıklarına 200 milyon ABD dolarına kadar yatırım yapmayı planlıyor.

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Dev ittifaktan büyük ad��m
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