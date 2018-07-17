Skoda Rapid Volkswagen Golf'e rakip olacak

Skoda İngiltere'nin satış ve pazarlama müdürü Alain Favey, yeni Rapid ile ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Favey'in verdiği bilgilere göre Rapid ismi yenilenecek, ayrıca segmenti C-hatchback olarak revize edilecek. Favey, bu kararı Çek markanın diğer modeli Octavia ile rekabet oluşmaması için aldıklarını belirtiyor. Bu arada aracın Spaceback adlı station versiyonu da tıpkı sedan gibi emekliye ayrılacak.

1.0 ve 1.5 LİTRELİK TSI MOTORLAR OLACAK

SEAT Arona'nın kullandığı MQB A0 platformu üzerine geliştirilecek yeni Skoda Rapid, kaputunun altında 1.0 ve 1.5 litrelik TSI motorları taşıyacak. Dizel motor seçeneklerine devam edecek olan aracın elektrikli versiyonu, en azından şuan için planlanmıyor. Bu noktada markanın ilk saf elektrikli modeli olan Skoda Vision E'nin 2020 yılında yollarda olacağını belirtelim.

Skoda, yeni Rapid ile Volkswagen Golf'ün karşısına ciddi bir rakip çıkarmak istiyor. Bakalım adı ve sınıfı tamamen değişecek araç, otomobil severleri ne kadar şaşırtacak?