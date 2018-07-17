Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Otomobil Haberleri > Skoda Rapid Volkswagen Golf'e rakip olacak

'e rakip olacak

Skoda’nın B sınıfındaki temsilcisi Rapid, en son geçtiğimiz yıl küçük bir makyaj operasyonu geçirmişti. 2012 yılından bu yana mevcut kasasıyla devam eden ve artık değişim vakti yaklaşan , bambaşka maceralara yelken açmaya hazırlanıyor!

Giriş Tarihi: 17.7.2018 11:15 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 11:17
Skoda Rapid Volkswagen Golf'e rakip olacak

Skoda İngiltere'nin satış ve pazarlama müdürü Alain Favey, yeni Rapid ile ilgili dikkat çekici bilgiler paylaştı. Favey'in verdiği bilgilere göre Rapid ismi yenilenecek, ayrıca segmenti C-hatchback olarak revize edilecek. Favey, bu kararı Çek markanın diğer modeli Octavia ile rekabet oluşmaması için aldıklarını belirtiyor. Bu arada aracın Spaceback adlı station versiyonu da tıpkı sedan gibi emekliye ayrılacak.

1.0 ve 1.5 LİTRELİK TSI MOTORLAR OLACAK

SEAT Arona'nın kullandığı MQB A0 platformu üzerine geliştirilecek yeni , kaputunun altında 1.0 ve 1.5 litrelik TSI motorları taşıyacak. Dizel motor seçeneklerine devam edecek olan aracın elektrikli versiyonu, en azından şuan için planlanmıyor. Bu noktada markanın ilk saf elektrikli modeli olan Skoda Vision E'nin 2020 yılında yollarda olacağını belirtelim.

Skoda, yeni Rapid ile 'ün karşısına ciddi bir rakip çıkarmak istiyor. Bakalım adı ve sınıfı tamamen değişecek araç, otomobil severleri ne kadar şaşırtacak?

1998 model Volkswagen Golf'ün son hali şaşırttı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Skoda Rapid Volkswagen Golf'e rakip olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN