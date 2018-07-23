Ehliyet başvurusu için gerekli evraklar nedir? 2018 ehliyet harcı ve başvuru şartları...

Yeni düzenleme ile birlikte ehliyet işlemleri artık Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından yapılacak. Yeni düzenleme ile birlikte vatandaş ehliyet işlemlerinin nasıl olacağını merak ediyor. Sürücü belgesi almak isteyen adayların öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bir Motorlu Taşıt Sürücü Kursuna giderek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Peki Ehliyet kursuna başvuru için gereken belgeler nelerdir? 2018 Sürücü belgesi nasıl alınır? 2018 ehliyet harç ücreti ne kadar? İşte detaylar...