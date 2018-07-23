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başvurusu için gerekli evraklar nedir? 2018 ve başvuru şartları...

Yeni düzenleme ile birlikte almak isteyen adayların yapması gereken işlemler var. Peki sürücü kursuna müracaat etmek isteyen adaylar için gerekli evraklar nelerdir? ne kadar? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.7.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 11:09
Ehliyet başvurusu için gerekli evraklar nedir? 2018 ehliyet harcı ve başvuru şartları...

Yeni düzenleme ile birlikte işlemleri artık Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından yapılacak. Yeni düzenleme ile birlikte vatandaş ehliyet işlemlerinin nasıl olacağını merak ediyor. Sürücü belgesi almak isteyen adayların öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bir Motorlu Taşıt Sürücü Kursuna giderek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Peki na başvuru için gereken belgeler nelerdir? 2018 Sürücü belgesi nasıl alınır? 2018 ehliyet harç ücreti ne kadar? İşte detaylar...

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Ehliyet başvurusu için gerekli evraklar nedir? 2018 ehliyet harcı ve başvuru şartları...
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