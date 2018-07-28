Lastik işaretleri nasıl okunur? Lastik işaretlerinin anlamı

Lastik üzerindeki her işaret ve yazının bir anlamı olduğu gibi bu işaret ve yazılar sizin güvenliğinizle doğrudan ilişkilidir. EBAT Lastik seçerken en önemli kriterdir. Yanlış ebat seçimi aracın yakıt tüketimini ve güvenliğini ciddi oranda etkileyecektir.

Elmizde örnek olarak 205/55 R17 şeklinde bir ebat olduğunu varsayalım. 205 lastiğin milimetre olarak genişliğini, 55 yüksekliğin genişliğe oranını (yükseklik/genişlik = %55), R harfi lastiğin radyal olduğunu 17 de inç olarak jant çapını ifade etmektedir.