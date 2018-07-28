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işaretleri nasıl okunur? nin anlamı

ler üzerinde rakamlar ve harfler vardır. Oldukça önemli olan bu işaretler lastik hakkında verir. ve i bilgilerini ve ini bu işaretlerden öğrenebilirsiniz. İşte lastik seçiminde karar vermenizi sağlayacak detaylar...

Giriş Tarihi: 28.7.2018 16:00 Güncelleme Tarihi: 28.7.2018 16:01
Lastik işaretleri nasıl okunur? Lastik işaretlerinin anlamı

üzerindeki her işaret ve yazının bir anlamı olduğu gibi bu işaret ve yazılar sizin güvenliğinizle doğrudan ilişkilidir. EBAT Lastik seçerken en önemli kriterdir. Yanlış ebat seçimi aracın yakıt tüketimini ve güvenliğini ciddi oranda etkileyecektir.

Elmizde örnek olarak 205/55 R17 şeklinde bir ebat olduğunu varsayalım. 205 lastiğin milimetre olarak genişliğini, 55 sekliğin genişliğe oranını (yükseklik/genişlik = %55), R harfi lastiğin radyal olduğunu 17 de inç olarak jant çapını ifade etmektedir.

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Lastik işaretleri nasıl okunur? Lastik işaretlerinin anlamı
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