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lastiğinde dikkat edilmesi gereken noktalar! bakımı nasıl yapılır?

leri üzerinde dikkat edilmesi gereken en önemli parçalardan biri olmalıdır. Çünkü lastikler güvenlik olmak üzere, yakıt maliyeti, parça ömürleri, fren mesafesi olmak üzere araçlarla ilgili olarak birçok konuyu etkilemektedir. Peki araç lastik bakımı nasıl yapılır, araç lastiklerinde nelere dikkat edilmelidir?

Giriş Tarihi: 14.8.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 15:21
Araç lastiğinde dikkat edilmesi gereken noktalar! Lastik bakımı nasıl yapılır?

Aracın yüksek performans göstermesini etkileyen, yerle en çok temas eden, konforu büyük ölçüde değiştiren ve sürüş güvenliği açısından en önemli parça leridir. Yola dökülen asfalt, yağan yağmur sonrası oluşan çamur, yolların kaymaması için yola dökülen tuz ve diğer pek çok dış etken, lastikleri olumsuz etkiler. Bu yüzden lastik bakımı da motor bakımı kadar önem arz etmektedir. Bu yazımızda araç lastiklerinin bakımının nasıl yapıldığı, lastik seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiği, lastik temizliği, lastiğin korunma şartları, lastik ömrü ve lastik diş derinliği gibi son derece önemli konulardan bahsedeceğiz. İşte araç lastikleri hakkında tüm merak edilenler…

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Araç lastiğinde dikkat edilmesi gereken noktalar! Lastik bakımı nasıl yapılır?
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