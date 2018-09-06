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Koenigsegg: Bu bir savaş çağrısı!

'nın yeni 'ın verilerini açıklaması ile beraber otomotiv endüstrisi karıştı. 0-100 km/s hızına 1.9 saniyede tırmandığı açıklanan araç Koenigsegg'in patronunu bile kızdırmışa benziyor.

Giriş Tarihi: 6.9.2018 15:26 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 15:27
Koenigsegg: Bu bir savaş çağrısı!

ekibine konuşan Christian Van Koenigsegg hakkında şu açıklamalarda bulunudu:

"Firmamızın geleceğinde neler olacağını biliyoruz. Fakat Roadster ve hızlanma verilerini duyduğumuzda 'bu bir savaş çağrısı' dedik. Kesinlikle ağır olmalı. Buna rağmen öyle hızlanma rakamları mı? Bu çılgınlık."

"BU BİR REZİLLİK DİYE DÜŞÜKDÜK!"

Dünyanın en hızlı otomobilini üreten firmanın sahibinin küçük bir Roadster'dan etkilenmeyeceğini düşünebilirsiniz. Fakat etkilenmiş.

"Biz de bunun normal olmadığını düşündük. Daha sonra bunun için neler yapabiliriz 'Bu bir rezillik' diye düşündük."

Motor 1 TR'nin haberine göre Koenigsegg firma mühendislerini toplayarak bir hesaplama yapmış. "2 gün içerisinde birkaç şey düşündük. Basit şekilde anlatmam gerekirse: direkt sürşü hibrit bir yapı ile birleştirip serbest valf motor teknolojisini kullanmayı planlıyoruz."

Eğer Koenigsegg'in planları istediği gibi giderse bu modelin hızlanması bir hayli artacak:

"14 saniyede 0-402 km/s hızına ulaşmaktan bahsediyorum. 400 km/s hızına kadar sadece siyah noktalar göreceksiniz."

Tabi ki bu hesabın içten yanmalı bir motorla olacağını da unutmamak gerek.

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Koenigsegg: Bu bir savaş çağrısı!
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