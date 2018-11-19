Lüks otomobilde oyunun kurallarını değiştirecek

BUGÜN NELER OLDU

ALMAN otomotiv devi BMW en çok satılan modeli 3 Serisi'nin 7'nci nesli ile premium segmentte oyunun kurallarını yeniden yazmaya hazırlanıyor. Paris Otomobil Fuarı'ndaki tanıtımının ardından yollara çıkan BMW 3 Serisi, tasarımının yanı sıra yeni teknolojileri ile segmentinin en iddialı modeli olmaya aday.Yeni 3 Serisi'nde markanın en yeni teknolojilerinden biri olan BMW Intelligent Personal Assistant bulunuyor. Dünyanın en geniş kapsamlı otomobil içi sesli komut sistemi olan BMW Intelligent Personal Assistant ile hem otomobil ile ilgili hem de kişisel pek çok işlev sürüşe ara vermeden gerçekleştirilebiliyor. BMW'nin yeni işletim sistemi ile orta konsoldaki ekran dokunarak, sesli olarak, iDrive kumandasıyla ya da el hareketleri ile uzaktan kontrol edilebilecek. Yeni BMW 3 Serisi'nin en dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri de akıllı telefon aracılığıyla otomobile giriş ve otomobili çalıştırma işlemlerinin anahtarsız olarak gerçekleştirilmesine izin veren BMW Dijital Anahtar sistemi. Yeni BMW 3 Serisi'nde görev alan aktif güvenlik sistemleri, aracın bugüne kadar üretilen en güvenli 3 Serisi olmasını sağlıyor.BUGÜNE kadar 15 milyon adet satan 3 serisi, 7'nci nesli ile 2019 Nisan'da Türkiye'de yollara çıkacak. BMW'nin Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv CEO'su Hakan Tiftik, yeni 3 Serisi'nin BMW'nin pazar payını yukarı çıkarmakta en önemli silah olacağını söyledi. Tiftik, "2019'daki 3 Serisi satışımız, toplam binek otomobil talep durumuna göre şekillenecek. Normal bir dönemde en az 7 bin adet satardık" dedi.YILIN ilk 10 ayında 10 bin 47 adet BMW satıldı. 2017'e göre satışları yüzde 26.4 düşerken, pazar payını 3 puan artırdı. Aynı dönemde Mercedes- Benz'in satışları yüzde 36.1, Audi'nin satışları ise yüzde 40.2 geriledi.ÖTV indirimiyle BMW 1 Serisi'ne talebin dört kat arttığını ifade eden Tiftik, "Borusan Otomotiv olarak verdiğimiz destekle birlikte geçen aya göre iki kat daha fazla satış yapmayı planlıyoruz" dedi.