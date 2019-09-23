14 milyon hibrit oto sattı

BUGÜN NELER OLDU

Japon Toyota'nın ilk kez 1997'de piyasaya sunduğu hibrit araçların satışları 14 milyon adeti aştı. Toyota'nın yılın ilk 7 ayında Avrupa'daki hibrit satışları da 328 bin adet olarak gerçekleşti. Markanın Avrupa satışlarının içindeki hibritlerin payı da yüzde 50 civarında oldu. Türkiye'de ilk 8 ayda 6 bin 105 hibrit otomobil satıldı. Satılan hibrit otomobillerin yüzde 98'i Japon Toyota'nın hibrit modellerinden oluştu. Türkiye'de üretilen Corolla Hybrid, toplam hibrit satışlarında yüzde 70'lik pay ile en çok tercih edilen model oldu. Bu dönemde 6 bin 658 adeti benzinli, 4 bin 267 adeti hibrit olmak üzere toplam 10 bin 925 adet Corolla satıldı. Böylece hibrit oranı yüzde 39 olarak gerçekleşti. Corolla Hybrid'i 1446 adetle yine Türkiye'de üretilen C-HR Hybrid izledi.