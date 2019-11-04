İhraç edilen her 10 araçtan 4’ü otomobil

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Otomotivsanayi ihracatı ekimde yüzde 3.5 oranında düşüşle 2.8 milyar dolar oldu. Düşüşe rağmen tarihindeki en yüksek ikinci ekim performansına imza atan otomotiv sektörü, Türkiye ihracatında da yüzde 17'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, 2019 Ocak-Ekim döneminde ihracat 25.4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Aylık ihracat ortalaması ise 2.5 milyar dolar oldu. 2018'de otomotiv sanayi ihracatı 31.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti. Otomotiv sanayisinin 2018 rakamını yakalayabilmesi için kalan iki ayda 6.2 milyar dolarlık ihracat yapması gerekiyor. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, dünya ticaretinde yaşanan sorunlara rağmen otomotiv ihracatını belli bir seviyenin üstünde tutmayı sürdürdüklerini söyledi. Ekim ihracat performansını değerlendiren Çelik "Aslında ekimde ana ürün gruplarında artış kaydettik. Bununla birlikte eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ürün grubundaki yüzde 18 ve çekiciler ürün grubundaki yüzde 64'lük düşüş, ekim performansını olumsuz etkiledi" dedi. Ekimde otomobil ihracatı yüzde 1 artarak 1 milyar 205 milyon dolar oldu. Otomobillerin endüstri ihracatındaki payı yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti.