Mevsim değişirken 10 nokta kontrolü şart

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de 114 yıldır faaliyet gösteren Mobil Oil Türk A.Ş.'nin yağ değişimi ve bakım hizmetleri verdiği Mobil 1 Center noktalarında, her bir müşterinin aracı ücretsiz 10 nokta kontrolünden geçiyor. Özellikle mevsim geçişlerinde, değişen iklim şartlarına karşı araçların sağlıklı bir şekilde hazırlanması için elzem olan bu kontroller, araç güvenliğine katkı sağlarken sürüş performansını iyileştiriyor. Özellikle yaz boyunca kuru hava, sıcak, tozlu ortam veya yüksek nem gibi koşullarda farklı devir ve sürelerde kullanılan araçlar, mevsim geçişlerinde mutlaka bakıma ihtiyaç duyuyorlar.