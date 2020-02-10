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722 bin satan Evoque yenilendi

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
722 bin satan Evoque yenilendi
Land Rover'ın kompakt SUV'u yeni Range Rover Evoque, Türkiye'de 701 bin 259 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Bugüne kadar 772 binden fazla satan Range Rover Evoque, Türkiye'de 2.0 litre 150 bg ve 2.0 litre 180 bg'lik dizel motor seçenekleriyle ithal ediliyor. Aracın Türkiye distribütörü Borusan Otomotiv, yeni Evoque modelinin tanıtımı için 8-9 Şubat'ta İstanbul'da test sürüşü etkinlikleri düzenledi. 15-16 Şubat'ta İzmir ve Ankara, 22-23 Şubat'ta Antalya ve Bursa, 29 Şubat- 1 Mart'ta ise Adana'da etkinliklere devam edilecek.
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722 bin satan Evoque yenilendi
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