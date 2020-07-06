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yeniden 2 milyar doların üstüne çıktı

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
İhracat yeniden 2 milyar doların üstüne çıktı
Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı, normalleşmenin başladığı haziranda düşüş yaşasa da Covid-19 salgınının olumsuz etkisinin azalmaya başladığını gösterdi. Mayısta yüzde 56 düşüşle 1 milyar 203 milyon dolar ihracat yapan sektör, haziranda ise tek haneli düşüşle iki aylık aradan sonra yeniden 2 milyar doların üzerine çıktı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre OİB, ihracat haziranda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 2 milyar 16 milyon dolar oldu. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün, ihracat payı ise yüzde 15 oldu.
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İhracat yeniden 2 milyar doların üstüne çıktı
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