İhracat yeniden 2 milyar doların üstüne çıktı

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı, normalleşmenin başladığı haziranda düşüş yaşasa da Covid-19 salgınının olumsuz etkisinin azalmaya başladığını gösterdi. Mayısta yüzde 56 düşüşle 1 milyar 203 milyon dolar ihracat yapan sektör, haziranda ise tek haneli düşüşle iki aylık aradan sonra yeniden 2 milyar doların üzerine çıktı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre OİB, ihracat haziranda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 2 milyar 16 milyon dolar oldu. Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün, ihracat payı ise yüzde 15 oldu.