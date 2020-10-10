Sürücüsüz taksiler yollara çıkıyor: Bu teknoloji TOGG'da da olabilir!

SALGIN SONRASI ARTTI

Koronavirüs salgını öncesinde otonom sürüşler ile yolcu taşımacılığı için çalışmalar gerçekleştiren Waymo, ABD'de müşterilerinin çok sınırlı ve seçilmiş bir kesimine salgın öncesi sürücüsüz araçlar ile hizmet veriyordu. Bu rakam o dönemde haftada 1000-2000 sürüş yapan Waymo'nun yüzde 5 kadar müşterisine denk geliyordu. Pandemi dönemi ile birlikte bu hizmet azalırken sonrasında ise yaşanan yoğun taleple birlikte yeniden zirveye çıktı. Marka, robo-taksi adını verdiği hizmetini yalnızca seçilmiş bir bölüme değil, uygulamayı indiren müşterilerinin tamamına sunmaya başladı. Buna karşın halen bazı sürücülü araçlarının da hizmette olacağı belirtiliyor.