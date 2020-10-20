Bakan Pekcan: Otomotiv ihracatında ciddi artış bekliyoruz

Pekcan, 9 ayda Almanya'dan otomotiv ithalatının yıllık bazda yüzde 115 artışla 1 milyar 475 milyon dolar olduğunu vurgulayarak, "Yalnızca eylül aylarını mukayese ettiğimiz zaman da Almanya'dan otomotiv ithalatımızın yüzde 128 arttığını görüyoruz. Ben ihracatçılarımızdan da bu oranları yakalamalarını bekliyorum. İhracatımız da en azından o oranlarda artmalı." ifadelerini kullandı.

Salgın koşullarında bile bu rakamların potansiyelin altında olduğuna dikkati çeken Pekcan, "İhracatçılarımızın ve sektörümüzün ihracat rakamlarını ithalattaki yüzde artışlarla beraber artıracağını öngörüyoruz." dedi.

"İHRACATTA MİNİMAL DE OLSA TOPARLANMA VAR"



Pekcan, Avrupa Otomobil İmalatçıları Birliği verilerine göre Avrupa Birliği binek otomobil pazarının, 9 aylık dönemde yüzde 28,8 daraldığını belirterek, "Eylül ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artmış. Eylül ayındaki genişlemeyle otomotiv sektörü, yıllık bazda genişleyen ilk sektör olmuş." bilgisini paylaştı.

Bu yıl otomotiv ihracatındaki ilk toparlanmanın eylül ayında görüldüğünü anımsatan Pekcan, şöyle konuştu:

"Minimal de olsa yüzde 0,5 civarında geçen senenin eylülüne göre bir artış gördük ama bir önceki aya göre de bu yüzde 82,5 civarında bir artışa tekabül ediyor. Bu bize pozitif sinyaller veriyor. En azından bundan sonra otomotiv sektörümüzün ana ve yan sanayiyle beraber ihracatında ciddi artışlar bekliyoruz. Otomotiv sektöründe dünyanın en derinlikli pazarlarından birine sahip olan Almanya gibi bir ülkeye farklı ürün kalemlerinde ihracat yapmamız özellikle teknolojik açıdan niteliği yüksek ürünlerdeki pazar payımızı artırabilmemiz önem arz etmektedir."