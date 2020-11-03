Elektrikli ve hibrit araç satışları dizelleri geçti! Avrupa'da bir ilk yaşandı

Yüzde olarak baktığımızda, 2020'nin Eylül ayında Avrupa'da trafiğe kaydı yapılan araçlardan yüzde 25,2'sinin hibrit ve tamamen elektrikli araç olduğunu görüyoruz. Dizeller ise yukarıda da dediğimiz gibi yüzde 24,8 ile ilk kez elektrikli araçların gerisinde kaldı. Benzinli araçların pazardaki payı yüzde 47 ile hala oldukça yüksek fakat geçtiğimiz yılın aynı ayında bu oran yüzde 59'du.