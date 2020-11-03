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Elektrikli ve araç satışları dizelleri geçti! Avrupa'da bir ilk yaşandı

Elektrikli ve araçlar her geçen gün yükselişini sürdürmeye devam ediyor ki, COVID-19 salgını olmasına rağmen elektrikli araç satışları arttı. Önümüzdeki yıllar içinde bazı ülkelerde fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli araçların alması planlanıyor. Kademeli olarak bu değişim gerçekleşecek. Son gelişmelere göre Avrupa'da bir ilk yaşandı. Hibrit ve elektrikli araç satışları dizelleri geride bıraktı. İşte konuyla ilgili yayınlanan rapor ve detaylar...

Giriş Tarihi: 3.11.2020 09:36 Son Güncelleme: 3.11.2020 10:53 ABONE OL
Elektrikli ve hibrit araç satışları dizelleri geçti! Avrupa'da bir ilk yaşandı

Otomotiv üreticilerinin katı emisyon kurallarıyla karşı karşıya kaldığı Avrupa'da bir ilk yaşandı. ve elektrikli araç satışları ilk kez araç satışlarını geride bıraktı.

Jato Dynamics'in verilerine göre, geçtiğimiz Eylül ayında Avrupa'da toplam 1.3 milyon yeni aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bu araçlardan 327.800 tanesini hibrit (şarj edilebilir hibrit, hibrit, hafif hibrit) ve tamamen elektrikli araçlar oluşturdu. Buna karşılık dizel araç sayısının ise 322.400'de kaldığı belirtildi.

Elektrikli ve hibrit araç satışları dizelleri geçti! Avrupa'da bir ilk yaşandı

Yüzde olarak baktığımızda, 2020'nin Eylül ayında Avrupa'da trafiğe kaydı yapılan araçlardan yüzde 25,2'sinin ve tamamen elektrikli araç olduğunu görüyoruz. Dizeller ise yukarıda da dediğimiz gibi yüzde 24,8 ile ilk kez elektrikli araçların gerisinde kaldı. Benzinli araçların pazardaki payı yüzde 47 ile hala oldukça yüksek fakat geçtiğimiz yılın aynı ayında bu oran yüzde 59'du.

Elektrikli ve hibrit araç satışları dizelleri geçti! Avrupa'da bir ilk yaşandı

Hafif araçların Avrupa'da oldukça popüler olduğunu belirten Jato, daha spesifik olması açısından model özelinde de örnekler vermiş. Buna göre, Eylül ayındaki Ford Puma satışlarının yüzde 69'unu, Fiat 500 satışlarının ise yüzde 59'unu hafif hibrit versiyonlar oluşturmuş. Ayrıca Volkswagen'in yeni elektrikli hatchback modeli ID.3 sayesinde kayda değer bir yükseliş gösterdiği belirtiliyor.

Elektrikli ve hibrit araç satışları dizelleri geçti! Avrupa'da bir ilk yaşandı

Jato, tamamen elektrikli araçların bu satışlardaki yüzdesini açıklamamış. Fakat İngiltere özelinde elde edilen verilere göre ve elektrikli araçların Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan araçlardaki payı yüzde 32 civarında. Bu araçlardan yüzde 6,7'sinin de tamamen elektrikli olduğu belirtiliyor. (Donanımhaber)

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Elektrikli ve hibrit araç satışları dizelleri geçti! Avrupa'da bir ilk yaşandı
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