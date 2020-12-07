Son dakika haberler: Otomobil alırken en çok o tercih edildi! Yüzde 70 oranına çıktı

LÜKSLER VE SUV'LAR

Otomatik vitesli otomobillerin hangi sınıflarda daha çok tercih edildiğine bakılırsa, bu anlamda lüks (E) ve ultra lüks (F) modeller önde gidiyor. Zira bu iki sınıfta da otomatik vites oranı neredeyse yüzde 100'e ulaşıyor. Benzer şekilde "tam hibrit" motor teknolojisine sahip otomobil ve SUV'ların yine neredeyse tamamı otomatik vitesli olarak üretilip, satılıyor. Bunun yanında SUV segmentinde de otomatik vites tercihinin yoğun olduğu biliniyor.