Türkiye’nin otomobili için 7 aday

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili-2021" yarışmasında yedi finalist belli oldu. Konusunda uzman OGD üyelerinin oylarıyla 27 aday arasından, Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia, Toyota Yaris finalde yarışmaya hak kazandı. Bu 7 finalist ALJ Finans, Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları ve TÜVTÜRK sponsorluğunda "Türkiye'de Yılın Otomobili 2021" olmak için yarışacak. İkinci turda OGD üyelerinin oylarıyla yedi finalist arasından en fazla puan alan model, "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçilecek. Birinci olan otomobil için ödül töreni ise haziranda gerçekleştirilecek. OGD Başkanı Ufuk Sandık, altıncı kez düzenlenecek "Yılın Otomobili" seçiminin gelenekselleştiğini belirterek "Finale kalan otomobiller oldukça iddialı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da son derece çekişmeli ve heyecan dolu bir yarışma bizi bekliyor" diye konuştu