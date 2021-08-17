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Giriş Tarihi: 17.8.2021 09:17 Son Güncelleme: 17.8.2021 09:22

Tesla'ya büyük şok! 765 bin aracı kapsayan soruşturma başlatıldı

AA
Tesla’ya büyük şok! 765 bin aracı kapsayan soruşturma başlatıldı

Elon Musk'ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla hakkında soruşturma başlatıldı. Bilindiği üzere şirketin araçlarında otopilot sürücü destek sistemi bulunuyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) söz konusu otopilot sisteminden kaynaklandığı iddia edilen kazaları incelemek için soruşturma açtı. Soruşturma, 765 bin aracı kapsıyor. İşte detaylar...

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, şirkete ait "otopilot" destek sistemli araçların park halindeki itfaiye, ambulans gibi çakar ışıklı acil durum araçlarını tespit etmekte sorun yaşadığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, 2018'den bu yana Tesla üretimi araçların 11 çakar ışıklı araçla kazaya karıştığına işaret edilirken soruşturmanın, ABD'de 2014'ten bu yana satılan 765 bin aracı kapsayacağı belirtildi.

İKİ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA İÇİN ÖZEL HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Kurum, Haziran 2016'dan bu yana "otopilot" kaynaklı 31 kazaya soruşturma ekibi gönderirken, kurum verilerine göre, bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletinde 17 Nisan'da meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasını incelemek için de özel heyet görevlendirilmişti.

TESLA SÜRÜCÜLERİN TETİKTE OLMASINI İSTİYOR

Tesla'nın "otopilot" sürücü destek sisteminden kaynaklandığı iddia edilen çok sayıda kaza meydana geldi.

Şirket, "otopilot" sisteminde sürüşe müdahale edebilecek şekilde sürücülere tetikte olmaları tavsiyesinde bulunuyor.

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Tesla'ya büyük şok! 765 bin aracı kapsayan soruşturma başlatıldı
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