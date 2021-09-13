Filolar çevreci araçlara yöneliyor

TAMAMEN 100 elektrikli araçların filolardaki oranının önümüzdeki üç yıl içerisinde artması bekleniyor. TEB Arval
'in desteğiyle gerçekleştirilen Mobilite ve Filo Barometre 2021 sonuçlarına göre elektrikli araç almayı planlayan şirketlerin oranı yüzde 62'e yükseldi. 2020'de bu oran yüzde 30 civarındaydı. Hibrit araçlar için de benzer bir durum var. Geçtiğimiz yıl şirketlerin yalnızca yüzde 30'u hibrit, plug in hibrit araçları filolarına dahil etmeyi planlarken, aynı oran bu yıl yüzde 70'e yaklaştı.