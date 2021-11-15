Araç paylaşım sektörü 4 kat büyüyecek

Avrupa
'da özel otomobilin yerini alan mobilite servisleri pazarı 127 milyar dolar değerinde. Danışmanlık şirketi Strategy
&, bu satış potansiyelinin 2035'e kadar Avrupa genelinde dört kattan fazla artarak 549 milyar dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Ancak araç paylaşım sektöründe bazı sorunlar var. Araç paylaşım sağlayıcıları, belirli bir kiralama süresi boyunca araçlarının hasar görüp görmediği veya içinde sigara içilip içilmediği hakkında genellikle çok az bilgi alır. Kullanıcılar genellikle arabada büyük hasarları bildirirken, araç paylaşım sağlayıcılarının sözde küçük hasarları onarmanın maliyetiyle uğraşması gerekir. Paylaşımlı araç kullanan kişiler de, yolculuk ettikleri otomobilin trafiğe elverişli olmasını ve sigara kokmamasını bekler. Aracın çiziği ya da vuruğu bulunması veya birisinin içeride sigara içmiş olması, aşırı derecede can sıkıcı bir durumdur. Bosch
'un filo operatörleri ve mobilite servisi sağlayıcıları için geliştirdiği yeni Ridecare
çözümleri sayesinde, bu istenmeyen durum geçmişte kalacak. Araçtaki bir sensör kutusu yapay zekâ kullanarak bulut tabanlı veri analiziyle birleştiriyor. Bu, paylaşım sağlayıcılarının, bir aracın hasar görüp görmediği veya içinde sigara içilip içilmediği konusunda, gerçek zamanlı olarak bilgi almasını sağlıyor.