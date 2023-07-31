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Giriş Tarihi: 31.7.2023

Hidrojenli kamyonun 800 km menzili var

Hidrojenli kamyonun 800 km menzili var
Hidrojen, iklim nötr bir dünya için vazgeçilmez. Ulaşımda, binalarda veya imalat endüstrisinde ve hemen hemen her sektörde hidrojeni kullanmak daha mantıklı. Bosch, yakıt hücresi teknolojisinin geliştirilmesi gibi alanlarda da öncülük yapıyor. Marka, hidrojenin üretimi, sıkıştırılması, depolanması ve kullanılması için teknolojiler geliştiriyor. Iveco FCEV ağır ticari araçta kullanılan ve Bosch'un geliştirdiği yakıt hücreli elektrikli güç aktarma sistemi sıfır emisyon yayıyor. Yaklaşık 70 kilogram hidrojen yükü ile kamyon, yakıt ikmali yapmadan 800 kilometreye kadar gidebilir. Şu anda yakıt ikmali yaklaşık 20 dakika sürüyor.
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Hidrojenli kamyonun 800 km menzili var
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