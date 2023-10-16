Elektrikli versiyonu da satışa sunuldu

1982'den günümüze aralıksız ürettiği B hatchback modeli Corsa, yeni tasarımı ve donanım özellikleriyle Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Corsa'nın 1.2 lt'lik turbo benzinli motoru 75 bg, 100 ve 130 bg'lik güç seçenekleri ile tercih edilebiliyor. 2023'ün ilk dokuz aylık döneminde, B hatchback segmentinde ithal araçlarda lider konumda yer alan Corsa, yenilenen Opel Vizör marka yüzü ve arka tasarımıyla, markanın karakteristik ön ve arka cephesini yeni döneme uyarlıyor. Eş zamanlı olarak satışa çıkarılan yeni Opel Corsa Elektrik modelinde 100 kW'lık 136 bg güç üreten bir elektrikli motor bulunuyor. Elektrikli Corsa, WLTP'ye göre 354 km'ye kadar menzile ulaşabiliyor.