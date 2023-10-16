Türkiye Çinli otomobil markalarını sevdi

2021'DE Türkiye pazarına giren Çinli otomobil markaları büyük ilgi görüyor. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre 2023 Ocak-Eylül aylarında satılan Çinli otomobil sayısı 35 bin 625 adet oldu. Çinli otomobillerin pazar payı yüzde 5.34'e çıktı. Son olarak Türkiye pazarına giriş yaptığını bir lansmanla duyuran Çinli BYD, ilk günden itibaren büyük ilgi ile karşılaştı. BYD, yalnızca iki haftalık süre içerisinde 12 bin adedin üzerinde talep aldı. BYD, kasımdan itibaren elektrikli ATTO 3'ü Türkiye'de satışa sunacak. BYD, 2023'de 1.500 adet, 2024'de ise 8-10 bin adet satış hedefliyor.