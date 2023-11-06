Otomobilde vegan modası

Cars'ın ilk B-SUV modeli EX30, kasımda ön siparişe açılıyor. Elektrikli model 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren dünya ile aynı anda Türkiye'de de satışa sunulacak. EX30 modelinin en dikkat çeken özelliği, bugüne kadar üretilen tüm Volvo otomobiller arasında en düşük karbon ayak izine sahip olması. Volvo Cars, EX30'un tüm üretim ve yaşam döngüsü boyunca emisyonlarla mücadele ederek ve otomobilde kullanılan malzemeleri dikkatlice seçerek, 200 bin km'nin üzerinde bir sürüşten elde edilen karbon ayak izini 30 tonun altına indirmiş. Ayrıca EX30 vegan bir otomobil olarak tasarlanmış. Otomobilde kot, keten, yün, eski pencere çerçevelerive panjurlar gibi atık maddelerden geri dönüştürülmüş ürünler kullanılmış. Volvo EX30'un bir başka özelliği de markanın şimdiye kadar ürettiği en yüksek ivmelenmeye sahip modeli olması. EX30'un dört teker çekişli versiyonu 315kW (428 bg) güç sağlarken, 0'dan 100 km/s'ye 3.6 saniyede çıkıyor.