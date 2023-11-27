Gölcüklü ticariye ödül

FORD Otosan'ın tamamen yenilenen Yeniköy Fabrikası'nda üretilen yeni nesil Ford Transit Custom, ilk uluslararası ödülünü Lyon'da gerçekleşen Solutrans fuarında aldı. Transit Custom, "2024 Uluslararası Yılın Ticari Aracı" (IVOTY) ödülüne layık görüldü. Avrupa'nın en çok satan van'ı Transit Custom, 2013 ve 2020'de de "Yılın Uluslararası Ticari Aracı" seçilmişti. Üretimi tamamen Ford Otosan'a ait olan yeni nesil Transit Custom, şirketin "Geleceğin Fabrikası" olarak nitelendirdiği, tamamen yenilenen Yeniköy Fabrikası'nda hattan indirdiği ilk araç olma özelliğini de taşıyor. Serinin merakla beklenen ve Ford'un ikinci tamamen elektrikli ticari aracı olan E-Transit Custom ise yenilenen fabrikada hibrit ve elektrikli versiyonlarında bağlanabilirlik özellikleriyle hattan inen ikinci araç olacak.