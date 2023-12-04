2023’te rekora imza attı

Volvo Car Turkey, 2023'ün sonuna yaklaşırken 10 binin üzerinde satış adedine ulaşarak, 29 yıldır faaliyet gösterdiği Türkiye'de rekor satışa imza attı. Volvo Car Turkey, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41'lik artışa ulaştı.Volvo Cars'ın 2004'den bu yana en yüksek toplam yıllık satış adedi 8 bin 228 adetti. En çok satılan SUV modeli ise 13 bin 121 adetle XC90 olurken, sedan modeli ise 22 bin 981 adet ile S60 idi.Volvo Car Turkey Genel Müdürü Magnus Boman, "Kasım itibariyle, 29 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Türkiye'de en yüksek yıllık satış adedini de aşarak 10 binin üzerinde tarihi bir satış rekoru kırdık. Bu yılki satışlarımız içinde Volvo XC40 modelimiz 2 bin 676 adetle lokomotif modelimiz oldu. Bunu 2 bin 481 adetle segmentinde lider olan XC90 modelimiz takip ediyor. Bu yılı güçlü bir şekilde kapatırken önümüzdeki yıl için de daha yüksek hedefler belirledik" dedi.