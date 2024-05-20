40’ıncı yılını kutluyor

Borusan Otomotiv, 40'ıncı yaşını kutluyor. Borusan Holding ve GIWA Holding'in 1984'de gerçekleştirdiği ortaklık neticesinde ve yalnızca BMW Türkiye distribütörlüğü ile başlayan yolculuk, bugün Borusan Otomotiv Grubu çatısı altında beş otomotiv markası, 25 Yetkili Satıcı, 46 Yetkili Servis ve yedi ayrı grup şirketiyle devam ediyor. BMW'nin Spor Aktivite Coupé (SAC) sınıfındaki modeli Yeni BMW X2 ile MINI Ailesi'nin en büyük üyesi SUV sınıfındaki modeli Yeni MINI Countryman'ın lansmanında konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, "Bu 40 yılda yaklaşık 420 bin yeni otomobil ve motosikleti sahipleriyle buluştururken, yaklaşık 17 bin 650 araç kiralaması gerçekleştirdik. Diğer taraftan motor sporları tarafındaki girişimlerimiz BOM ve BOM Karting takımlarımız ile yerel ve uluslararası yarışmalarda Türk bayrağını taşıma gururunu elde etti" dedi.