Çin’de Tesla’ya rakip oluyor

Japon otomotiv devi Toyota 2024 ortasında öncelikle Çin pazarında satışa sunacağı elektrikli modeli bZ3C'yi açıklamıştı. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından sızdırılan görsellere göre, yeni modelin BYD teknolojisiyle üretilip, Tesla Model Y ile doğrudan rekabet edeceğini ortaya koyuyor. Özellikle ön ve yan görünümde Toyota Prius ile benzerlikler taşıyan Toyota bZ3C'nin arka kısmı ise farklı orantılara sahip. Yüksekliği 1510 mm olan araç Tesla Model Y'den 9 cm daha alçak. BYD esintileri taşıyan modelde 200 kw (272) beygir gücünde elektrikli motor kullanılması planlanıyor.