Yılın otomobilinde voltaj yükseldi

Avrupa'da Yılın Otomobili 2025 seçimlerinde yarışacak aday aday otomobillerin test sürüşü Danimarka'da başladı. Benim de Türkiye jüri üyesi olduğum Car of The Year-COTY (Yılın Otomobili) yarışmasında aday aday otomobillerin test sürüşü Tannistest adıyla yapılan organizasyonda gerçekleşti.15 Kasım tarihinde aday otomobiller açıklandıktan sonra jüri üyeleri yedi finalist otomobili seçmek için oy kullanacaklar. Seçilen yedi finalist 25 Kasım tarihinde açıklanacak. Daha sonra ise ikinci tur oylama yapılacak. Oylamalar öncesinde 20 ülkeden 33 jüri üyesi Tannistest'te aday otomobilleri test etme şansına sahip oldu. Aday adayı otomobiller şöyle:"Alfa Romeo Junior, Audi A5 Audi A6 e-tron Audi Q6 e-tron, BMW 1 serisi BMW X2/iX2 BMW X3 BYD Seal U, Citroën C3/ë-C3, Citroën C3 Aircross, Cupra Tavascan, Cupra Terramar, Dacia Duster, Fiat Grande Panda, Ford Capri, Ford Explorer, Ford Tourneo Courier, Hyundai Inster, Hyundai Santa Fe, KGM Torres, Kia EV3, Lancia Ypsilon Lexus LBX, Lotus Emeya. Maserati GranTurismo, Maserati Grecale, Mazda CX-80, MG 3, MG Cyberster, Mini Aceman, Mini Cooper SE, Mini Countryman, Nio EL8, Opel Frontera, Opel Grandland, Polestar 3, Polestar 4, Porsche Macan, Renault 5, Renault Rafale, Renault Symbioz, Skoda Kodiaq, Skoda Superb, Smart #3, Suzuki Swift, Toyota Land Kruvazör, Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan, Volvo EX90, Xpeng G6."