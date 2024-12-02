Kış lastığine talep arttı

HAVA şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte kış lastiklerine talep arttı. Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu dün başlarken, piyasadaki kış lastiklerinin performansını değerlendiren AUTO BILD'den Michelin'e ödül geldi. Michelin, AUTO BILD'in gerçekleştirdiği testleri geçerek "Yılın En İyi Kış Lastiği Üreticisi" seçildi. Michelin, ödülü yeni kış kampanyası "Güvenle Sür, Kazan" ile kutlayarak sürücülere avantajlı fırsatlar sunmayı hedefliyor. 15 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında, sürücüler Michelin kış lastiklerinde avantajlı yakıt puan fırsatlarından faydalanabiliyor. 16, 17, 18, 19 ve üzeri ebat lastik alımlarında 1.200 TL'den 2.000 TL yakıt puanı kazanılıyor. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye B2C Pazarlama Direktörü Corina Chicu yaptığı açıklamada "Michelin olarak, misyonumuz ilk kilometreden son kilometreye kadar uzun ömürlü performans sergileyen lastikler üretmektir. 'Yılın Kış Lastiği Üreticisi' seçilmek, bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Michelin lastiklerimiz, elektrikli, hibrit ve benzinli tüm araçlarla uyumlu olup, tüm mevsim koşullarında üstün performans ve güvenlik sunuyor" dedi.