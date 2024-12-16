2025’te voltajı yükseltecek

SKODA Türkiye, 2025'te elektrikli atağına geçiyor. Kompakt SUV segmentinde yer alan elektrikli Elroq modelini yılın ilk yarısında satışa sunacak olan Skoda Türkiye, hemen ardından makyajlı Enyaq modelini yollara çıkaracak. Skoda, Elroq ile farklı kullanıcı profillerine hitap eden üç farklı güç ve batarya seçeneği sunuyor. Elroq 60 versiyonuyla 150 kW/204 bg güç çıkışına ve 450 km'ye varan menzile sahipken 85 modeli 175 kW/238 bg güç ile WLTP normlarına göre 580 km'ye varan menzili tüketiciye sunuyor. 2025'te satışa sunulacak Elroq 85x versiyonu ise önde ve arka aksta yer alan iki elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş imkânı sunacak. 175 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde, aracın 85 ve 85x versiyonlarındaki 82 kWh kapasiteli bataryası sadece 28 dakika içerisinde yüzde 10'dan yüzde 80 kapasiteye kadar şarj olabiliyor. 165 kW'a kadar şarj hızlarını destekleyen Elroq 60 için aynı işlem 25 dakika veya daha kısa sürede tamamlanıyor. Tüm Elroq modelleri AC şarj istasyonlarında 11 kW'a kadar şarj hızlarını destekliyor.