Renault 5/Alpine A290 ‘Yılın Otomobili’ oldu

AVRUPA'DA Yılın Otomobil 2024 sonuçları açıklandı. 23 ülkeden 60 jüri üyesinin puanlarıyla Renault 5/Alpine A290 'Yılın Otomobili' seçildi. Renault 5/Alpine A290 353 puan, Kia EV3 291 puan, CitroenC3/e- C3 215 puan, Hyundai Inster 172 puan, Dacia Duster 168 puan, Cupra Terramar 165 puan, Alfa Romeo Junior 136 puan topladı.R5; Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scenic (1997), Megane (2003), Clio III (2006) ve Scenic E-Tech Elektrik'ten (2024) sonra "Yılın Otomobili" ödülünü kazanan sekizinci Renault modeli oldu.