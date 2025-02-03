Elektrikli kamyon üretimi başlıyor

FORD Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, 300 bininci aracını Eskişehir Fabrikası'nda düzenlediği bir törenle üretim hattından indirdi. Dizel motor ve güç aktarma organlarını aynı merkezde üretebilen tek tesis olma özelliği taşıyan Eskişehir Fabrikası'ndaki üretimin büyük bir kısmı ihraç ediliyor. Ford Trucks'ın toplam ihracatındaki en büyük payı ise yüzde 69'luk oranla Avrupa Birliği ülkeleri alıyor. 2040'a kadar ağır ticari araç üretiminde sıfır emisyona ulaşmayı taahhüt eden Ford Trucks, "Generation F hareketi" ile sıfır emisyonlu, bağlantılı ve otonom teknolojilere yönelik büyük bir dönüşüm yolculuğu başlattı. Şirket, 2024'te düzenlenen Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı'nda sergilediği "Yüzde 100 elektrikli" ilk kamyonun üretimine Eskişehir Fabrikası'nda bu yıl başlayacak. Tamamen Ford Trucks mühendisleri tarafından tasarlanıp üretilen aracın 2025'te yollarda olması planlanıyor.