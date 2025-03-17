Kask kullanımına yakıt desteği

Shell&Turcas, İçişleri Bakanlığı tarafından motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik düzenlemeler kapsamında başlatılan "bir kural bir ömür" kampanyasına 81 ildeki 1.200'ü aşkın akaryakıt istasyonunda destek olacak. Motosiklet sürücüleri, kaskları takılı halde geldikleri Shell&Turcas istasyonunda çekecekleri fotoğraflarını, Shell ClubSmart kart numaralarıyla birlikte Shell Türkiye'nin Instagram hesabı üzerinden direkt mesaj ile gönderecekler. Sonrasında 30 TL değerinde yakıt puan sürücülerin Shell ClubSmart'ına tanımlanacak.Shell Türkiye Ülke Başkanı ve Shell&Turcas Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Erdem, "Son yıllarda motosiklet satışlarının artışını biz de istasyonlarımızda ağırladığımız motosiklet sürücülerinin artışıyla görebiliyoruz. Ne yazık ki bu artışla eşzamanlı olarak sadece geçen yıl 1.584 vatandaşımızın motosiklet kazalarında hayatını kaybettiğini öğrendik. İçişleri Bakanlığımızın başlattığı kampanyaya biz de Shell Türkiye olarak destek veriyoruz. Umarız bu bilinç hızla olması gereken seviyelere gelir, kazalar, yaralanma ve ölümler hızla azalır."