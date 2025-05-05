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Giriş Tarihi: 5.5.2025

10 araçtan 6’sı arıza kaynaklı yolda kalıyor

10 araçtan 6’sı arıza kaynaklı yolda kalıyor
Hasar, kaza, çalınma, doğal afet gibi konularda imdada yetişen kasko poliçeleri, sürücülerin değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak yeni teminatlar da sunmaya başladı. RS Otomotiv Grubu'nun yaptığı araştırmalar neticesinde kasko poliçesi yaptıran sürücülerin yüzde 65'inin teminatlar ve kapsamlar konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadığını ortaya çıktı. RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve RS Assurance Genel Müdürü Nihal Asker, Tur Assist'in çektiği her 10 araçtan 6'sının arıza kaynaklı yolda kalmış olduğuna dikkat çekti. Asker, "Artık günümüzde aracın işleyişini etkileyen mekanik arızaları da teminat altına alarak sürücüler kendilerini güvence altına alabiliyor. Üstelik bu teminatlar 50 bin TL gibi limitle ve geniş bir kapsamda sigortalılara ücretsiz onarım sağlıyor" açıklamasını yaptı.

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10 araçtan 6’sı arıza kaynaklı yolda kalıyor
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