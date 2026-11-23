MERCEDES-AMG GT 4-Kapı Coupe modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Dünyada ilk kez Türk tüketicilere teslimatın yapıldığı bu özel model, markanın Türkiye'ye verdiği önemi de gösteriyor. Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe, tamamen elektrikli performans otomobilleri için geliştirilen AMG.EA mimarisi üzerinde geliştirilen ilk seri üretim modeli. Üç elektrikli motoruyla 816 bg'ne kadar güç üreten yeni Mercedes-AMG GT 55 4-Kapı Coupé 675 kilometreye kadar menzil (WLTP) ve 10 dakikalık şarjla 460 kilometrenin üzerinde ek menzil sunuyor. Özel siparişle sunulan Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+, 1.169 bg maksimum güç ve 2.000 Nm maksimum tork sunuyor.



PREMIUM SEGMENT LİDERİ

Türkiye'de premium segment liderliğini sürdürdüklerini söyleyen Mercedes- Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şenol Bayrak, "Mercedes- AMG'nin 60'ıncı yılını kutluyoruz. 2027'de AMG ürün gamını ve müşteri deneyimini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Efsane V8 motorlu CLE 63'ün yanı sıra 10'dan fazla yeni AMG modelini Türkiye'de müşterilerimizle buluşturmayı planlıyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör