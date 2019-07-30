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2020 demo yayınlandı! , Playstation ve Xbox Pes 2020 demo nasıl indirilir?

oyunu tutkunlarının vazgeçemediği serilerden olan serisinin 2020 versiyonunun demosu bugün yayınlandı. Oyunseverlere oyunu satın almadan deneme imkanı sunan Konami 2020’nin demo sürümünü 30 Temmuz itibariyle yayınladı. Peki, PES 2020 demo nasıl indirilir? İşte bu sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 30.7.2019 14:31
PES 2020 demo yayınlandı! PC, Playstation ve Xbox Pes 2020 demo nasıl indirilir?

Futbol oyunu sevenlerin merakla beklediği PES 2020'nin demo sürümü bugün (30 Temmuz) itibariyle yayınlandı. Özellikle ülkemizde büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyunun demo sürümüne PC, Playstation ve Xbox platformlarından ulaşım sağlanabilecek. Oyunun demo sürümünde Barcelona, Juventus, Manchester United, Bayern Münih, Arsenal, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Corinthians, Vasco De Game, Boca Juniors, River Plate, Chile ve Coco Colo gibi takımlar bulunuyor.

Ücretsiz olarak deneyebileceğiniz PES 2020 demo nasıl indirilir?

  • Oyunun demo sürümünü Playstation üzerinden indirmek için, Playstation Store'a girip PES 2020 demo yazıp aratmanız yeterli olacaktır.
  • Oyunun demo sürümünü Xbox üzerinden indirmek için, Microsoft Store'a girip PES 2020 demo yazıp aratmanız yeterli olacaktır.
  • Bilgisayarınıza indirmeniz için ise oyun paylaşım platformu steamden ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Steam üye olmanız gerekmektedir.
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PES 2020 demo yayınlandı! PC, Playstation ve Xbox Pes 2020 demo nasıl indirilir?
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