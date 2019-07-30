PES 2020 demo yayınlandı! PC, Playstation ve Xbox Pes 2020 demo nasıl indirilir?

Futbol oyunu sevenlerin merakla beklediği PES 2020'nin demo sürümü bugün (30 Temmuz) itibariyle yayınlandı. Özellikle ülkemizde büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyunun demo sürümüne PC, Playstation ve Xbox platformlarından ulaşım sağlanabilecek. Oyunun demo sürümünde Barcelona, Juventus, Manchester United, Bayern Münih, Arsenal, Palmeiras, Flamengo, Sao Paulo, Corinthians, Vasco De Game, Boca Juniors, River Plate, Chile ve Coco Colo gibi takımlar bulunuyor.
Ücretsiz olarak deneyebileceğiniz PES 2020 demo nasıl indirilir?