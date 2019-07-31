EA ve Bioware ortalığında geliştirilen Anthem uzun bir süredir oyun severlerin beklediği oyunlar arasında yer alıyordu. Ancak Anthem'in açıklanan sistem gereksinimleri bilgisayarları bayağı bir zorluyor. Oyunun yüksek grafik istemesi oyun severleri de bu konuyla ilgili araştırmalara itiyor. Peki, Anthem sistem gereksinimleri neler? Anthem kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

ANTHEM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Anthem minimum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 3570 veya AMD FX-6350

RAM: 8 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X

Ekran kartı RAM: 2 GB VRAM

Anthem önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-4790 3.6GHz veya AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz

RAM: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1060/ RTX 2060, AMD RX 480

Ekran kartı RAM: 4 GB VRAM