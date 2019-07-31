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neler? Anthem kaç GB yer kaplıyor?

Bioware’in geliştirdiği uzun bir süredir oyuncular tarafından bekleniyordu. Ancak oyun çıktığı ilk andan itibaren kimileri tarafından çokça sevilse de bazı eleştirmenler tarafından da olumsuz eleştiriler aldı. Bunun başlıca sebepleri arasında optimizasyon sorunları da yer aldı. Bu nokta da oyunu satın almak isteyen oyun severler ‘Anthem neler’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Anthem kaç GB yer kaplıyor? İşte bu sorunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 31.7.2019 12:00
Anthem sistem gereksinimleri neler? Anthem kaç GB yer kaplıyor?

EA ve Bioware ortalığında geliştirilen Anthem uzun bir süredir oyun severlerin beklediği oyunlar arasında yer alıyordu. Ancak Anthem'in açıklanan sistem gereksinimleri bilgisayarları bayağı bir zorluyor. Oyunun yüksek grafik istemesi oyun severleri de bu konuyla ilgili araştırmalara itiyor. Peki, Anthem sistem gereksinimleri neler? Anthem kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…

ANTHEM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Anthem minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: 64-bit Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5 3570 veya AMD FX-6350
  • RAM: 8 GB RAM
  • Ekran kartı: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9280X
  • Ekran kartı RAM: 2 GB VRAM

Anthem önerilen sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: 64-bit Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-4790 3.6GHz veya AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz
  • RAM: 16 GB RAM
  • Ekran kartı: NVIDIA GTX 1060/ RTX 2060, AMD RX 480
  • Ekran kartı RAM: 4 GB VRAM
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Anthem sistem gereksinimleri neler? Anthem kaç GB yer kaplıyor?
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