EA ve Bioware ortalığında geliştirilen Anthem uzun bir süredir oyun severlerin beklediği oyunlar arasında yer alıyordu. Ancak Anthem'in açıklanan sistem gereksinimleri bilgisayarları bayağı bir zorluyor. Oyunun yüksek grafik istemesi oyun severleri de bu konuyla ilgili araştırmalara itiyor. Peki, Anthem sistem gereksinimleri neler? Anthem kaç GB yer kaplıyor? İşte bu soruların yanıtları…
ANTHEM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?
Anthem minimum sistem gereksinimleri
Anthem önerilen sistem gereksinimleri